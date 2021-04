Focolaio Italia. Gazzetta: "Campionato in allarme, ma per la Lega niente stop"

Il focolaio nella Nazionale italiana mette in allarme il campionato: almeno cinque componenti dello staff sono risultati positivi, e a loro vanno aggiunti cinque "federali" e un giocatore, Bonucci. I trenta giocatori che hanno fatto ritorno nei rispettivi club da Vilnius sono tutti in isolamento, e oggi sono attesi i risultati dei test molecolari ai quali si sono sottoposti. In tutto questo va precisato come per la Lega non esista alcuna ipotesi di stop al campionato. Il problema, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è che sperare che il numero di positivi non aumenti è quasi impossibile. Anche altre nazionali hanno avuto problemi che hanno colpito di riflesso la Serie A: nella Turchia si sono contagiati Demiral e Ayhan, Zielinski è risultato prima positivo e poi negativo al test rapido dopo aver giocato con la Polonia. Ma anche nello scenario peggiore, ovvero nel caso in cui risultassero positivi tutti e trentotto i giocatori chiamati da Mancini, il campionato non verrebbe fermato.