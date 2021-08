FOCUS MN - Chi è Chaka Traore che ha preso il Milan. Fu il primo 2004 a debuttare in Serie A

Chaka Traore è pronto a vestire la maglia rossonera. Il Milan ha chiuso la trattativa per il giocatore, che domani sarà a Milano per firmare il contratto con il club di Via Aldo Rossi. Al club emiliano andranno 600mila euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. L'esterno ivoriano ha già esordito in Serie A con la maglia del Parma, totalizzando 16 minuti contro Milan, Sampdoria e Lazio. Fu il primo 2004 a debuttare in Serie A.

CARRIERA - Arrivato a Parma in una comunità, a causa di un procuratore che gli cambiò il cognome sui docuementi, la società emiliana aveva capito che tra le mani aveva un talento. Nella passata stagione Chaka viene inserito come sottoetà nel Campionato Primavera 2, realizzando 11 gol e 5 assist.

CARATTERISTICHE - Chaka è un esterno di sinistra d'attacco, molto rapido, gli piace rientra sul suo piede forte, il destro. Considerando la giovanissima età (classe 2004), si può considerare un giocatore con molta personalità: di certo non ha paura a rischiare la giocata. E' molto bravo nello stretto e possiede un buon tiro.