Fonseca a Milan Tv: "I giocatori hanno fatto quello che gli ho chiesto. C'è tanto da migliorare"

Nella notte il Milan ha vinto per 3-2 l'amichevole contro il Manchester City a New York, la seconda del precampionato e la prima in terra americana. Per i rossoneri in gol i giovani Colombo (doppietta) e Nasti. Al termine della gara, che ha visto accadere anche un brutto infortunio al ginocchio ad Alessandro Florenzi che dovrà essere valutato, il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di Milan Tv.

Sulla partita: "Abbiamo delle buone sensazioni. La cosa più importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I giocatori hanno fatto quello che gli ho chiesto: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi che sono importanti. Abbiamo tanto da imparare e penso che la partita che abbiamo fatto oggi sia stata positiva. Era importante vincere per acquisire fiducia"

Sullo stile di gioco: "Stiamo cominciando a vedere le nostre intenzioni. Dobbiamo migliorare il timing nel fare le cose e su questo sono attivo: fare arrivare i giocatori con i tempi e nelle posizioni giuste"

Sulla rosa a disposizione: "Stanno tornando i giocatori. Dobbiamo integrarli nel nostro possesso e continuare imparare: c'è tanto da migliorare difensivamente e offensivamente"