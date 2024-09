Fonseca a MTV: "La mia idea di calcio? Si inizia a vedere qualcosa. Dobbiamo crescere con le partite più che con gli allenamenti"

Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il 3-0 al Lecce, ha commentato così la crescita della squadra rossonera:

Sulla crescita: "Il derby è stato importantissimo per portare grande fiducia a tutti. Anche i tifosi ora credono di più nella squadra, anche stasera sono stati fantastici. Io come allenatore devo essere equilibrato e quindi devo vedere cosa possiamo migliorare. Abbiamo la qualità per migliorare ancora tanto".

Sulla sua idea di calcio: "Cominciamo a vedere qualcosa. Non siamo ancora perfetti, io voglio di più perchè abbiamo i calciatori per fare meglio. Abbiamo bisogno di tempo, non abbiamo tanto per allenarci perchè giochiamo tanto. Noi dobbiamo crescere con le partite più che con gli allenamenti. Io voglio di più dalla squadra".