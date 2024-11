Fonseca: "Contento della crescita di Loftus, ma ora altri stanno meglio. Ecco cosa deve fare"

vedi letture

Paulo Fonseca, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento di Ruben Loftus-Cheek:

Anche Loftus-Cheek può giocare esterno come Musah?

"Onestamente non lo so, non l'ho provato. Penso che abbia caratteristiche per giocare al centro. Musah ha caratteristiche diverse, ha giocato varie volte sull'esterno, anche in nazionale".

Loftus col fisico che ha potrebbe spaccare il mondo, ma in campo sembra un po' morbido...

"Tutti i giocatori qua hanno giocato e hanno avuto diverse opportunità. Sono contento con Loftus. All'inizio ha avuto difficoltà: è un giocatore di accelerazione, di transizione, non è un giocatore che trova gli spazi. Ma sono contento del progresso che ha fatto: col Napoli ha fatto una bella partita. Solo che dopo io ho un altro "problema": Pulisic e Tijji sono in un buon momento. Per Loftus è difficile perché Chris, Tijji e Fofana sono in un buon momento. Cosa deve fare? Avere pazienza e lavorare bene per farsi trovare pronto, sono sicuro che giocherà tanto. È difficile per tutti non giocare, ma sono contento di Loftus perché si allena sempre bene".