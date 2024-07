Fonseca contro gli infortuni: come cambia il parco fisioterapisti in casa Milan

vedi letture

Tra gli acclarati problemi del Milan formato 2023/2024 figura anche quello relativo agli infortuni. Sono stati troppi e continui, dall'inizio alla fine della stagione. Spesso, come è accaduto per la difesa a inizio anno solare, hanno colpito un intero reparto ed è anche per questo che alcuni dei giovani della Primavera hanno potuto esordire e giocare in Prima Squadra. Va da sè che uno dei primi compiti di Paulo Fonseca sarà cercare di prevenire questa piaga, per aumentare le possibilità di successo della squadra.

In tal senso un cambio è arrivato a livello di staff, con la stanza dei fisioterapisti che è stata ampliata da 7 a 10 elementi che si occuperanno quasi sullo stesso piano di Prima Squadra e Milan Futuro. La Gazzetta dello Sport riferisce che hanno salutato Milanello sia Marco Paesanti che Roberto Morosi, mentre Albino Rossetti è stato dirottato sul Milan Femminile. Ci sono poi inevitabilmente dei volti nuovi: quattro di cui uno è l'ex Sassuolo Leonardo Belotti. Il capo preparatore atletico sarà Paulo Mourao che lavorerà in sinergia con Milan Lab.