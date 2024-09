Fonseca: "Dobbiamo confermarci dopo il derby vinto. Dobbiamo recuperare dei punti"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del Milan che domani sera affronterà il Lecce:

Quanto è importante adesso dare continuità sfruttando la scia che vi siete creati?

"È molto molto importante questa prossima partita. Dobbiamo confermare che siamo in crescita. Penso che la vittoria al derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati. Dobbiamo recuperare dei punti. Tutto questo è importante per avere motivazione domani. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è più difficili. Ma non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere".

Il blocco della squadra era psicologico?

"Non voglio tornare sul derby. La partita è finita quando sono uscito dallo stadio. In questo momento la parte mentale è molto importante, magari più importante di tecnica e tattica. Le partite sono emozionali, stare bene ed equilibrati, energici e motivati è molto importante".