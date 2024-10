Fonseca ha definito la sconfitta contro il Leverkusen come la miglior partita della sua gestione

Paulo Fonseca ha commentato a caldo il ko del Milan sul campo del Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole a Sky (QUI L'INTERVENTO INTEGRALE):

"La partita che mi è piaciuta di più in stagione da quando sono qui. Principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto una partita fantastica, abbiamo creato tanto e non era facile contro una squadra come il Bayer Leverkusen. Siamo tristi, delusi ma dobbiamo anche essere equilibrati e capire quello che abbiamo fatto. E sono soddisfatto non per il risultato, ma per il coraggio e per come abbiamo giocato".