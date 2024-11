Fonseca ha detto di temere più la gara di Cagliari che il Real Madrid. Nicola: "Ha espresso una opinione. Lo stimo per la classe che ha"

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato alla stampa della gara di domani contro il Milan.

Fonseca ha detto di temere di più la gara di Cagliari. Come valuta queste parole?

"Ha espresso una opinione. Lo stimo per la classe che ha nel rapportarsi con l'ambiente. Ha una filosofia ben precisa. Sarà una sua impressione. Per noi il Milan sarà un avversario tostissimo, e a volte non bassa dare il 100% per averla vinta. Dovremo dare qualcosa in più. Sono partite bellissime da giocare, affronti giocatori straordinari".