Fonseca: "Il problema non è il pari con la Juve ma quello col Cagliari o la sconfitta di Parma"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita tra Milan e Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A.



Il Milan domani può essere ottavo.

"Non siamo soddisfatti, ovviamente. Abbiamo già parlato della crescita della squadra, ma i risultati non sono quelli che noi vogliamo. Il problema non è il risultato di oggi, ma il pari di Cagliari o la sconfitta di Parma. Con due vittorie in queste due partite siamo più su. Non siamo soddisfatti, ma siamo fiduciosi per il proseguio della squadra".