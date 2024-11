Fonseca: "In questo momento è difficile far riposare Fofana"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan, mister Paulo Fonseca ha parlato di Youssouf Fofana e della sua importanza per il Milan. Difficile vedere il francese partire dalla panchina domani pomeriggio.

Fofana è il giocatore di movimento più impiegato in stagione. Domani può riposare? "Adesso arriviamo in hotel, avrà tempo per riposare ed essere pronto per domani (sorride, ndr). No, in questo momento è difficile far riposare Fofana".