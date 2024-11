Fonseca: "Jovic ancora out, Camarda sarà con noi. Gabbia? Sta bene ed è pronto per giocare"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro la Juventus:

Jovic può essere convocato per domani?

"Jovic non sta bene. Non può essere convocato. Camarda sarà ovviamente con noi. Si è allenato con noi".

Come sta Gabbia? Può giocare dal primo minuto?

"Sta bene, si è allenato in questi giorni ed è pronto per giocare".

