Fonseca: "Nel secondo tempo non abbiamo più rischiato. Capisco che sia un momento che non è positivo, magari nella loro testa i giocatori vogliono cercare di non prenderle"

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN ha parlato così dopo Lazio-Milan:

Sulla partita

"Abbiamo gestito bene la partita con la palla, penso che la squadra sia andata bene perché abbiamo controllato la partita con la palla. Nel secondo tempo è andata diversamente, abbiamo lasciato loro giocare. Capisco che sia un momento che non è positivo, magari nella loro testa i giocatori vogliono cercare di non prenderle. Dobbiamo gestire la partita con la palla ma nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare".

Mancava un uomo a centrocampo?

"Per me non manca un giocatore in mezzo al campo. Non abbiamo rischiato più, questo è il problema. Quando le altre squadre pressano più alto dovrebbe essere più facile per noi".

Sulla responsabilità dei giocatori

"Non ho parlato di mancanza di responsabilità ma di intenzione di giocare della squadra. Penso che abbiamo sbagliato, sappiamo qual è l'intenzione della squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa".