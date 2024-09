Fonseca: "Non è vero che non ci sono leader nel Milan. Se mi sento un leone o un gattino? Sempre un leone"

Alla vigilia del match contro l'Inter, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa dei leader della squadra rossonera:

Chi sono i leader di questa squadra che possono guidare il gruppo?

"Non voglio individualizzare. Quando non si vince la cosa più semplice è cercare di trovare scuse. Quando non si vince non ci sono leader, questo o quell'altro. Penso che abbiamo giocatori che sono leader e che fanno bene questo ruolo di essere leader. Il momento è quello che è, ma non c'è mancanza di leadership nel gruppo".

Lei si sente un leone o un gattino?

"Sempre un leone (ride, ndr)".