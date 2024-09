Fonseca: "Non penso al mio futuro. E' più importante la squadra"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Paulo Fonseca ha dichiarato sul suo futuro:

Le sue sensazioni riguardo il suo futuro?

"Io non penso a questo. C'è la partita con l'Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti".

C'è qualche cosa che non rifarebbe?

"No. Io faccio quello in cui credo. Non posso fare quello in cui non credo. Continuo a credere in quello che io penso debba essere una squadra e continuo a lavorare in quello in cui credo".