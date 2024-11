Fonseca rimandato, soprattutto nelle scelte. Per La Gazzetta e Tuttosport è da 5

Il Milan pareggia contro la Juventus e si allontana sempre di più non solo dalla vetta della classifica, ma anche dal quarto posto, che oggi potrebbe arrivare a distare addirittura 9 punti. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di mister Paulo Fonseca:

La Gazzetta dello Sport 5: "Nella partita chiave, presenta un Milan troppo trattenuto e poco appassionato. Contro una Juve in mergenza, si difende come fosse al Bernabeu. Musah?".

Il Corriere dello Sport 5.5: "La scelta è difendersi e non concedere campo alla Juve. Non poteva concepire lo stesso tipo di 4-2-4 che aveva funzionato nel derby contro l’Inter, ma sgancia gli attaccanti solo nel finale. Troppo tardi. Non rischia e non perde, la classifica lo inchioda come i fischi di San Siro. Meno 9 dalla vetta in attesa del Napoli".

Tuttosport 5: "Milan troppo timido di fronte a una Juventus con ben sette assenze. Latitanza di una proposta offensiva e scelte da correggere in corsa cui è mancato il necessario senso del tempo: vedi il cambio degli interpreti dell'asse di destra, che non hanno offerto nulla di spendibile dagli attaccanti, arrivato con colpevole ritardo".

Il Corriere della Sera 5.5: "Punto amaro, un mezzo flop. Di fronte c’era una Juve a pezzi, era doveroso almeno provarci. Invece è un Milan troppo timido, conservativo, quasi impaurito. Altro che dominante. Lo scudetto si allontana. E rischia di diventare un miraggio".

La Repubblica 5.5 "Dice che è stata una delle partite più noiose che abbia mai visto. Non vale soltanto per lui"".

LA PAGELLA DI PAULO FONSECA A CURA DI MILANNEWS.IT

ALL. FONSECA 5: il calcio posizionale non funziona. I fischi del pubblico alla sua squadra e alla sua impostazione sono quanto di più chiaro ci sia sul giudizio dello spettacolo andato in scena a San Siro contro la Juventus. Fin dai primi minuti non c’è mai stata la sensazione che il Milan avesse in mente di vincere. Bruttissime sensazioni e un pareggio che non serve a niente.