Fonseca: "Sarri miglior allenatore italiano. Ma su Loftus-Cheek seguo quello in cui credo"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il portoghese ha parlato anche di Maurizio Sarri e le sue dichiarazioni su Ruben Loftus-Cheek:

Conosce Sarri?

"Per me è il migliore allenatore italiano".

Sarri ha detto che Loftus-Cheek è una mezz'ala fatta e finita. Boban ha detto che bisogna giocare a 3 a centrocampo per le caratteristiche della squadra. Si può pensare ad un cambiamento in questo direzione?

"Rispetto sempre le opinioni degli altri, soprattutto se sono costruttive come quelle di Sarri e Boban. Sono opinioni, ma io lavoro con i giocatori. Non abbiamo tutti le stesse idee, io devo seguire quello in cui credo, non quello che dicono gli altri".