Fonseca: "So che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro l'Udinese:

Milan-Udinese a San Siro negli ultimi anni è in perfetto equilibrio...

"È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. L'Udinese è una buona squadra che sta facendo un buon inizio di campionato, molto aggressiva, gioca bene ed è molto motivata. Sono sicuro che noi dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani. Sarà intensa e molto difficile".

Chi ha sbagliato a Firenze domani verrà punito?

"Vediamo domani. Per me nessun calciatore è più importante della squadra. Bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si sbaglia. E se qualcuno sbaglia in questo spirito di squadra per me è difficile. Vediamo domani come sarà".