Fonseca sulle scelte in difesa: "Ho fiducia in tutti i miei centrali"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Paulo Fonseca ha dichiarato sulla fase difensiva della sua squadra:

Lei parla tanto di possesso palla, ma senza palla? Secondo lei è giusto essere aggressivi contro l'Inter?

"Penso che non possiamo separare questi momenti. Anche contro l'Inter, quando non abbiamo palla dobbiamo recuperarla velocemente. Non stiamo giocando contro una squadra debole, ci saranno momenti in cui saremo obbligati ad essere bassi e difendere. Contro il Liverpool nei primi 20 minuti abbiamo avuto questa cosa, tutti uniti e squadra corta. Anche Rafa era lì a difendere. L'Inter è una grande squadra, ci saranno momenti in cui dovremo essere corti e bassi. Se non vogliamo avere questi momenti allora non dovremo perdere palla con facilità".

Le prime cinque partite ci hanno detto che Tomori e Pavlovic è la coppia migliore in difesa visto che sono quelli che hanno giocato di più.

"Io ho gestito le tre partite. È vero che contro il Venezia non abbiamo subito gol, ma era una partita diversa. Col Liverpool era diverso, abbiamo preso gol da calci piazzati. Ho fiducia in tutti i miei difensori centrali. Ho la possibilità di scegliere in base al momento e all'avversario, ed è quello che farò".