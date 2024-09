Fonseca torna su Theo e Leao: "Normale che in una famiglia non si possa essere tutti d'accordo"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo per 4-0 contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico portoghese:

Sul caso rientrato Theo e Leao

"Dobbiamo gestire le cose con tranquillità ed equilibrio, cosa che abbiamo fatto. Ho sempre scelto per il meglio della squadra e se un giorno penso che sia meglio giocare senza Rafa o Theo loro devono capire, come hanno capito nell'altra partita perché io penso sempre prima alla squadra. Sono giocatori importanti, hanno giocato oggi e dimostrato quanto siano importanti per noi. Io non ho bisogno di confronto, poi è normale che in una famiglia non si possa essere sempre tutti d'accordo ma quel che è importante è fare ciò che è meglio per la squadra".