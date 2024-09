Fonseca a Sky: "Importante vincere per avere fiducia. La pressione? Tento di non guardare e di non sentire"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo per 4-0 contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico portoghese:

Sul caso rientrato Theo e Leao

"Dobbiamo gestire le cose con tranquillità ed equilibrio, cosa che abbiamo fatto. Ho sempre scelto per il meglio della squadra e se un giorno penso che sia meglio giocare senza Rafa o Theo loro devono capire, come hanno capito nell'altra partita perché io penso sempre prima alla squadra. Sono giocatori importanti, hanno giocato oggi e dimostrato quanto siano importanti per noi. Io non ho bisogno di confronto, poi è normale che in una famiglia non si possa essere sempre tutti d'accordo ma quel che è importante è fare ciò che è meglio per la squadra".

Il campionato inizia stasera?

"No, già abbiamo cominciato quattro giornate fa, perdendo punti. Dobbiamo recuperare, ma è stato importante vincere e anche in questo modo, per dare fiducia ai giocatori".

Cosa serve per tirarsi fuori da un momento difficile

"Penso che sia tutto importante adesso. Possiamo parlare di tattica, di tecnica ma l'atteggiamento è molto importante per una squadra che vuole giocare così. Abbiamo fatto bene, è stato importante il lavoro in campo ma anche nello spogliatoio e video".

Sul derby

"Questa settimana ho già cominciato a pensare a queste partite. So dell'importanza del derby, devo pensare al Liverpool che sarà una grande partita ma ho già cominciato a pensare all'Inter e a ciò cosa dobbiamo fare. So quanto sia importante per i tifosi, so degli ultimi risultati e ora andiamo a lavorare per cambiare questo".

Sulle differenze tra i campionati in cui ha allenato e la Serie A. E la differenza fra Roma e Milano

"Cambia, cambia molto. La Serie A è diversa da tutto, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Ucraina. Devo gestire questi momenti con molto equilibrio, tento di non guardare e di non sentire, rimanendo focalizzato sul lavoro. E fare capire ai giocatori l'importanza del nostro gioco e lavorare. La pressione tra Roma e Milano? Non so dire, ma il Milan è un club gioca sempre per vincere. Non che la Roma non lo sia, ma in questi club c'è sempre pressione. Se noi non vogliamo avere questo tipo di pressione non possiamo essere allenatori".