Fonseca verso il Lecce: "Avversario pericoloso dopo il derby. Ma non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro il Lecce:

Quanto è importante adesso dare continuità sfruttando la scia che vi siete creati?

"È molto molto importante questa prossima partita. Dobbiamo confermare che siamo in crescita. Penso che la vittoria al derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati. Dobbiamo recuperare dei punti. Tutto questo è importante per avere motivazione domani. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è più difficili. Ma non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere".

Più difficile vincere un derby o confermarsi?

"La responsabilità qui è sempre la stessa. Per me quello che è più difficile da gestire sono le vittorie. Penso che sia normale. Il giorno prima della partita con l'Inter sapevo che i giocatori fossero motivati, pronti mentalmente. Quello che è pericoloso qui è giocare col Lecce. Nella testa dei giocatori non c'è la stessa difficoltà che con l'Inter. Ma dobbiamo far capire ai giocatori, la cosa più difficile, è fargli capire che dobbiamo giocare allo stesso modo".