Foschi: "Ibrahimovic è un fuoriclasse in campo e fuori. Non mi aspettavo avesse un rendimento del genere"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' Rino Foschi ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Per me il fuoriclasse è grande in campo e fuori. E ibra lo è, in campo e pure quando non gioca. Lo svedese è completo, non mi immaginavo potesse fare quel che ha fatto e quel che certamente farà quando rientra. Va detto a questo proposito che il club ha lavorato molto bene; il Milan è stato criticato da tutti in alcune situazioni. I dirigenti in silenzio hanno subìto e incassato, poi abbiamo visto però che hanno fatto un gran lavoro e la squadra merita questa classifica. Arrivare così fino alla fine non sarà facile però ci sono i presupposti per farlo"