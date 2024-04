FOTO - Gerry Cardinale a San Siro con Ibra per Milan-Roma di Europa League

Come anticipato nei giorni scorsi Gerry Cardinale, proprietario del Milan, founder e managing partner di RedBird, è a San Siro per Milan-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

In uno stadio sold out e bollente il patron rossonero ha come ospiti Jack Markell, Ambasciatore US in Italia, e Douglass Benning, Console US in Italia, assieme ai ministri dei trasporti del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.

Negli scatti Cardinale è in compagnia di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird nel club rossonero.