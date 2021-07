FOTO - La prima esultanza di Giroud con la maglia del Milan

Un pallone, il primo della gara, scaraventato alle spalle di Benitez per il pareggio del Milan su punizione di Samu Castillejo. A Olivier Giroud sono bastati cinque minuti per mettere il suo timbro alla gara, che era anche la prima con la maglia numero nove rossonera per lui. Una bella soddisfazione che ha tolto le castagne dal fuoco alla formazione di Pioli, andata sotto per un rigore inesistente decretato dall'arbitro. Di seguito le foto dell'esultanza di Giroud dopo il gol.