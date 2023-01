FOTO MN – Iniziativa benefica della Curva Sud Milan ad Amatrice con l’associazione Sedici Media

“Sedici Media”, associazione di promozione sociale, che, come si legge sul sito ufficiale, “si pone come obiettivo primario quello di lavorare, attraverso progetti concreti, a sostegno delle fragilità della società moderna” da sei anni si occupa di un progetto “post trauma”, organizzato in tutti i comuni del centro Italia colpiti da sismi e che utilizza lo sport per entrare in contatto con i bambini e lavorare su concetti fondamentali come l’unicità della persona ed il gioco di squadra.

L’associazione è presente ad Amatrice con campus sportivi, sia invernali che estivi. La Curva Sud Milano da quattro anno in più occasioni ha supportato il progetto raccogliendo dapprima il materiale sportivo necessario per lo svolgimento del campus; materiale che viene donato infine alle società sportive che mettono a disposizione campi e spazi.

Nella giornata di ieri è andata in scena la “Befana Cup”, nella giornata dedicata allo sport inclusivo dove hanno partecipato bambini normodotati e bambini disabili che fanno parte dell’associazione “Facciamo un gol alla disabilità”. All’interno delle 8 squadre partecipanti sono stati distribuiti anche i ragazzi della Curva Sud come capitani e hanno giocato insieme ai bambini, mentre altri erano a supervisionare gli spazi dedicati agli esercizi di tecnica individuale. La giornata è andata avanti in un clima di armonia e divertimento, con tanti bambini coinvolti. Al termine del torneo c’è stata una lotteria, con la Curva Sud che ha messo a disposizione come premio le magliette di Ibrahimovic e Leao firmate dai giocatori, oltre che a tanti gadget a tema rossonero. Presenti anche i ragazzi della curva dell’Ascoli, da sempre volontari nelle manifestazioni di “Sedici Media”, oltre che tra i primi a prodigarsi nei soccorsi in loco nei tragici giorni delle scosse di terremoto. La giornata si è conclusa con un pranzo all’insegna della convivialità e del piacere nello stare insieme.

Il presidente Marta Angela Ferrari e il responsabile del progetto Alex Fiumara hanno dichiarato che “l’obiettivo della giornata era di far sorridere questi bambini, e ci siamo riusciti”.