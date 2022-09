FOTO MN - La Curva Sud si raduna per andare alla Red Bull Arena

Fonte: dagli inviati a Salisburgo Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Tanto entusiasmo in casa Milan per l'esordio stagionale in Champions League. Questa sera, infatti, i rossoneri saranno ospiti del Salisburgo nella gara valida per la prima giornata del gruppo E. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, gli ultras della Curva Sud si sono radunati per poi dirigersi verso la Red Bull Arena.