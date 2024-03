FOTO MN - Presenti a Praga molti Milan Club rossoneri, in attesa del corteo della Curva

vedi letture

Manca sempre meno all'importante sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena alle 18.45 all'Eden Arena. In attesa del corteo della Curva Sud, che seguiremo come sempre qui sul nostro sito, arrivano belle foto anche dai molti Milan Club presenti ques'oggi a Praga: Cerignola, Palmoli e Termoli presenti! Complimenti ragazzi.

Questa la speciale foto raccolta dai nostri inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.