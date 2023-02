FOTO MN - "Vivo solo per te. Unico amore sei. Non ti ho tradito mai": la meravigliosa coreografia di ieri sera a San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera a San Siro, poco prima del fischio d'inizio di Milan-Tottenha, è andata in scena la stupenda coreografia organizzata dalla Curva Sud Milano che ha coinvolto tutto lo stadio: "Vivo solo per te. Unico amore sei. Non ti ho tradito mai" sono le scritte che si sono formate sugli spalti e che rimandano ad un noto coro cantato spesso dalla curva rossonera.