FOTO - Theo cambia ancora look, capelli azzurri per il compleanno del figlio

Nel corso dei suoi anni in rossonero Theo Hernandez ha abituato tutti a cose tanto straordinarie sul campo quanto stravaganti e simpatiche fuori. Il terzino francese, che ha cambiato spesso il colore dei capelli, da platino a biondo, da rosa a rossonero, questa sera scenderà in campo con un istrionico colore azzurro per celebrare il compleanno del figlio, avuto con la compagna Zoe Cristofoli, Theo Jr, che oggi compie un anno. Auguri!