FOTO - Verso Milan-Roma a Perth: Bonera, Calabria, De Rossi e Smalling posano con la maglia in ricordo di Di Bartolomei

vedi letture

Dopo la conferenza stampa del governo del Western Australia a cui hanno partecipato rappresentanti di Milan e Roma in vista dell'amichevole di venerdì a Perth, Daniele Bonera, allenatore rossonero, Davide Calabria, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi e Chris Smalling hanno posato per una foto con una maglia con scritto dietro "Di Bartolomei" e il numero 10.

Ricordiamo che per questa partita, Milan e Roma, nel trentennale della scomparsa di Agostino Di Bartolomei, ex giocatore rossonero e giallorosso, indosseranno sulla maglia una patch speciale con la scritta "AGO IERI, OGGI, SEMPRE" per rendere omaggio ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso.