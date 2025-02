Fourneau per Milan-Verona: sesto incrocio con i rossoneri. L'ultimo fu last minute

Per la gara del 25° turno del campionato di Serie A che si giocherà domani sera a San Siro tra Milan ed Hellas Verona, l'AIA ha designato l'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Per il fischietto capitolino sarà il sesto incrocio con i rossoneri. L'ultimo risale a circa un mese fa, l'11 gennaio, quando il direttore di gara venne chiamato last minute in sostituzione del collega Marchetti in occasione della gara terminata 1-1 tra il Diavolo e il Cagliari. Il bilancio sui precedenti recita: tre pareggi e due vittorie.

Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Alberto Tegoni (Sez. AIA di Milano)

IV uomo: Luca Massimi (Sez. AIA di Termoli)

VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Pistoia)

AVAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: sabato 15 febbraio 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, zona DAZN, Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it