Fra tre giorni ricomincia la Champions: le sfide del primo turno di qualificazione

La Champions League 2024/2025 sarà tutta nuova: non cambia la Coppa, non cambia la magia ma cambierà il formato. Tra tre giorni, il 9 e il 10 luglio, si giocheranno le gare d'andata del primo turno di qualificazione della coppa dalle grandi orecchie. In campo 28 squadre per un totale di 14 partite. Di seguito il programma.

MARTEDI' 9 LUGLIO

Ore 17.30, Futbolo Klubas Panevėžys (LTU) - HJK (FIN)

Ore 18.45, Hamrun Spartans (MLT) - Lincoln (GIB)

Ore 20, UE Santa Coloma (AND) - Ballkani (KOS)

Ore 20, The New Saints (WAL) - Fudbalski klub Dečić Tuzi (MNE)

Ore 20.45, Vikingur (ISL) - Shamrock Rovers (IRL)

Ore 21, Virtus (SNM) - FCSB (ROU)

MERCOLEDI' 10 LUGLIO

Ore 17, Ordabasy (KAZ) - Petrocub (MDA)

Ore 18, Flora (EST) - NK Celje (SVN)

Ore 19, Rigas FS (LVA) - Larne (NIR)

Ore 19, Slovan Bratislava (SVK) - Struga (MKD)

Ore 20, Ludogorets (BUL) - Dinamo Batumi (GEO)

Ore 20, Kì (FRO) - Differdange (LUX)

Ore 20.45, Dinamo Minsk (BLR) - Pyunik (ARM)

Ore 21, Borac Banja Luka (BIH) - Egnatia (ALB)