Francia: è tempo di mercato, via alle operazioni interne

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il calcio è fermo da mesi, ma la Francia vuole muovere ugualmente l'economia del pallone. E lo vuol fare attraverso il calciomercato che, oltre le Alpi, aprirà i battenti lunedì 8 giugno. L'annuncio è stato reso oggi dalla LFP. "Un prossimo Cda sarà chiamato a fissare l'apertura del periodo di trattative oltreconfine e la chiusura definitiva del mercato, anche alla luce delle decisioni Fifa e del dibattito in corso con gli altri campionati europei", ha spiegato la LFP, in una nota. L'obiettivo è quello di stabilire due finestre per i trasferimenti: una tutta francese e l'altra con l'opportunità di concludere affari anche oltreconfine, in modo da interfacciarsi con il mercato europeo. In tanti si sono spesi per arrivare a una finestra per i trasferimenti francesi fino al;; 30 giugno, successivamente si stabiliranno le regole per le transazioni internazionali. (ANSA).