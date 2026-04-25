Frecciatina di Chivu ad Allegri: "Finiti i tempi in cui le migliori difese vincono i campionati"

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Nella giornata di domani scenderà in campo anche l'Inter che potrà compiere un altro passettino verso la matematica conquista del 21° scudetto della sua storia. I nerazzurri affronteranno il Torino fuori casa alle ore 18. Oggi in conferenza stampa è intervenuto l'allenatore interista Cristian Chivu che ha presentato la sfida e riflettuto anche sul gioco offensivo espresso dalla sua formazione nel corso della stagione. In una risposta anche una velata frecciatina a Max Allegri, da sempre sostenitore che mantenere la porta inviolata aiuta a vincere.

Vuole sempre un'Inter che segni tanto?

"I gol si fanno e si prendono soprattutto quando hai un atteggiamento propositivo. Dipende dalla squadra che affronti anche. Poi credo che la cosa più importante sia essere propositivi, sarebbe un eccato non sfruttare la qualità individuale dei ragazzi. Credo siano finiti i tempi un cui le migliori difese vincono i campionati. Il calcio è più dinamico e più di intensità. Possiamo ancora migliorare, l'altra sera Bayern-Real è finita 4-3. Il calcio si sta piegando sempre di più nelle transizioni offensive, bisogna adattarsi".