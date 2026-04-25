Rocchi si difende: "Io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura"

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(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale indagato dalla procura di Milano per concorso iun frode sportiva (ANSA).

Stando a quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi, risulta indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di "concorso in frode sportiva". Nella serata di ieri gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia, nell’ambito di un’indagine che prende in esame il campionato 2024-2025 e che, coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione, punta a fare luce su possibili irregolarità sistemiche.

Si tratta di un filone investigativo ampio e articolato, avviato già dalla scorsa estate, che non si limita al solo comparto arbitrale ma si estende all’intero ecosistema calcistico: dagli ufficiali di gara alla FIGC, passando per i club fino alla giustizia sportiva. L’ipotesi di reato è la stessa che, ormai vent’anni fa, fu al centro dello scandalo di Calciopoli, vicenda che portò tra le altre conseguenze alla retrocessione della Juventus in Serie B.