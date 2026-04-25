Juve, Bremer certo: "Se domani vinciamo sarà quasi fatta per la Champions"
Domani sera si gioca a San Siro una delle grandi classiche del calcio italiano, Milan-Juventus: calcio di inizio per la quintultima giornata di campionato di Serie A Enilive che potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo lo scontro sarà sicuramente molto sentito e teso, più di qualche sfida recente. Lato bianconero, alla vigilia del match, ha preso la parola il centrale difensivo brasiliano Gleison Bremer che è intervenuto in conferenza stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Quanto conterebbe vincere domani?
"È importante avere soprattutto una continuità di prestazioni e di vittoria. Domani non sarà semplice, Allegri è un bravo allenatore, ha vinto tanto, lo conosciamo bene. Domani ci aspetta una partita difficile ma dovremo fare la nostra partita. Mancano 5 partite, se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions".
Le differenze tra Spalletti e Allegri?
"Sono due grandi allenatori. Con Allegri è stato bello perché siamo tornati a vincere dopo tanto tempo, con lui ho imparato tanto soprattutto nella fase difensiva. Spalletti vuole giocare sempre, vuole sempre comandare la partita ed è quello che cerchiamo di fare in gara gara"
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