Giorgio Furlani al Puma House of Football per Milan-Napoli femminile
Il Milan Femminile ha pareggiato 0-0 questo pomeriggio contro il Napoli, sul palcoscenico del Puma House of Football, già centro Vismara, recentemente ristrutturato. La gara, valevole per la 19esima giornata di Serie A Femminile metteva in palio punti importanti per la rincorsa ai preliminari di Champions League con le rossonere che non sono riuscite a operare il sorpasso sulle partenopee, che conservano il punto di vantaggio. Ora il distacco dalla Juventus, terza in classifica, è di tre punti.
Sugli spalti del Puma House of Football, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, era presente anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan che ha voluto dare il suo appoggio e il suo sostegno alla formazione di coach Suzanne Bakker in un pomeriggio così importante della stagione milanista.
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