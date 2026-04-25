Gabbia: "Pressiamo Modric ogni giorno per restare. Su Leao c'è troppa cattiveria"

Gabbia: "Pressiamo Modric ogni giorno per restare. Su Leao c'è troppa cattiveria"MilanNews.it
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Oggi alle 15:36News
di Francesco Finulli

Intervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. 

E Modric resterà?
"Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita". 

Anche il futuro di Leao è in bilico.
"A volte su Rafa c’è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte. E vorremmo continuare insieme". 