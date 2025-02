Fulco: "Chi ha fatto il mercato migliore? Il Milan"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’agente Andrea Fulco ha commentato così il mercato invernale:

Chi ha fatto il mercato migliore?

“Il Milan. Mi è piaciuto il mercato rossonero, come quello della Fiorentina. Kean è rinato, direi che ci sono i presupposti per arrivare in Champions”.

In B sul mercato grandi protagoniste Palermo e Spezia.

“L’obiettivo del Palermo lo conosciamo tutti: vuole salire, mi auguro ci riesca. Lapadula porta esperienza all’attacco dello Spezia”.

Oscar del mercato in C?

“Lescano è un grande colpo per l’attacco dell’Avellino. Sì è mossa meglio rispetto a tutte le altre”.