Furlani: "Progetto stadio? All'inizio ci siamo detti "Milano non è Roma" ma la situazione è simile"

Giorgio Furlani, uomo di riferimento di Elliott e consigliere del club, ha parlato così del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter ad evento organizzato dal Financial Times: "Un lungo progetto, all’inizio ci siamo detti “Milano non è Roma” ma in realtà la situazione è simile. Ci sono stati ritardi per il Covid, ovviamente. Progetto in mano a Comune che sta analizzando la situazione con i principali stakeholder. È un progetto molto importante, lo stadio oggi non va bene. Dobbiamo avere la giusta infrastruttura per vendere la migliore esperienza ai tifosi. Cosa blocca ora? C’è una volontà politica limitata per andare avanti, ci sono diversi stakeholder che non vogliono andare avanti, è molto italiano amare le cose vecchie". Queste le dichiarazioni riportate da Calcio & Finanza.