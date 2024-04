Furlani tranquillizza i tifosi: "Theo, Maignan e Leao sono contenti al Milan e hanno contratti lunghi"

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è ospite di “Supertele”, il talk show di Dazn del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Ecco le dichiarazioni del plenipotenziario milanista che parla di diversi temi che riguardano il campo, il mercato e lo sviluppo economico del club. Prima una parola sulla settimana che aspetta il Milan: "Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti che affrontiamo come ottimismo. Incrociamo le dita".

Si può scongiurare una cessione importante nel prossimo mercato?

“Noi non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare dalle perdite. Essendo una società in attivo, abbiamo possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo Hernandez sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi”.