Randal Kolo Muani, attaccante francese da tempo nel mirino del Milan, è in scadenza di contratto con il Nantes: il suo addio è ormai certo, ma non avverrà in questa finestra di mercato di gennaio in quanto il club francese ha deciso di tenerlo fino a fine stagione quando andrà via a parametro zero. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.