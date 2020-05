G. Galli: "Nel '90 i giocatori del Real battevano contro una rete per farci paura, come una provinciale"

Giovanni Galli, intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha ricordato un episodio risalente alla Coppa dei Campioni del 1990, quando i rossoneri affrontarono il Real Madrid agli ottavi di finale: "In un ottavo di finale di solito trovavi una squadra di seconda fascia, la successiva abbiamo incontrato il Real. C'erano un po' di conti in sospeso. La prima gara vincemmo 2-0 a San Siro. Al ritorno i giocatori del Real battevano le mani contro una rete metallica per intimorirci. Mai mi sarei aspettato questo atteggiamento da provinciali da una squadra storica e campione, dove cercano di farti paura per poterti battere".