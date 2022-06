G. Galli su Gazidis: "Miglior manager in Italia. Traorè è un colpo che sposa la filosofia del club"

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport su Junior Traorè, obiettivo del Milan per il mercato, l'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha parlato della fattibilità dell'operazione, anche da un punto di vista sostenibile. Galli era il ds della Lucchese e ha scoperto il giocatore ivoriano: "Sarà un colpo. Se avessi 25 milioni da investire per un profilo giovane ma già pronto per un club come il Milan, li spenderei senz’altro per Traore. Anche perché è un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia del club, in Italia non ci sono molte società che investono sui giovani di talento per vincere". In questo senso, poi, Galli ha avuto parole di elogio per Ivan Gazidis: "Senza voler mancare di rispetto a nessuno, dico che in Italia oggi Gazidis è il miglior manager dal punto di vista societario: in quattro anni lui e la proprietà hanno risanato i conti del Milan, riportandolo a vincere lo scudetto".