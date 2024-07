Gabbia a Milan Tv: "Tanta curiosità di conoscere e farsi conoscere da Fonseca"

vedi letture

Inizia la stagione 2024/2025 del Milan. I rossoneri si stanno ritrovando in questi minuti sul campo del Centro Sportivo di Milanello e si alleneranno per la prima volta agli ordini del nuovo tecnico del Diavolo Paulo Fonseca, che questa mattina si è presentato al mondo Milan in conferenza stampa a Casa Milan. Ai micrfoni di Milan Tv è stato intervistato il difensore Matteo Gabbia che ha offerto il suo punto di vista sul raduno di quest'anno. Le sue parole.

Sul nuovo allenatore Fonseca: "C'è tanta curiosità e voglia di seguire un allenatore che è nuovo, appena arrivato. C'è voglia di consocerlo e farsi conoscere. Di conseguenza questo è il nostro obiettivo per queste prime settimane di lavoro: cercare di conoscerci reciprocamente meglio e fargli capire pregi e difetti, per mettere le basi per un futuro che può essere bello"

Sul progetto di Milan Futuro: "Molto bello l'iniziativa che ha fatto la società: di conseguenza speriamo che anche i giovani possano darci una mano. Sappiamo che abbiamo un ottimo settore giovanile con tanti giovani bravi e che l'anno scorso in un momento delicato ci hanno dato una mano. Di conseguenza sarà uno stimolo sia per noi che per loro che si approcciano a un inizio di stagione con la prima squadra"