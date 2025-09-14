Gabbia a MTV: "Anche stasera Modric ha dimostrato il campione che è. Il mister ci chiede di restare sempre"

Dopo il successo per 1-0 contro il Bologna, Matteo Gabbia ha dichiarato a Milan TV:

Dopo la fine della partita hai abbracciato subito Luka Modric...

"Sono contento per Luka, anche stasera ha dimostrato il campione che è. Ma stasera ho abbracciato tutti stasera perchè tutti si sono sacrificati per portare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare con questa voglia e con questa fiducia".

Siete rimasti compatti sempre stasera...

"Il mister sta lavorando molto su questo, vuole che restiamo uniti sempre. Loro sono una bella squadra, pressano tanto, ma noi siamo stati bravi, ci siamo aiutati tutti. Speriamo in un futuro positivo".

Com state lavorando a livello difensivo?

"Il fatto di non subire gol è merito di tutti, a partire da Gimenez che oggi ci ha dato una grande mano. Il mister lavora bene su entrambi le fasi. Questa deve essere la normalità per una squadra come il Milan".

