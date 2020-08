Matteo Gabbia, partito come alternativa ai centrali (all'inizio davanti a lui c'erano Musacchio, Duarte e Caldara), è riuscito a disputare otto gare in Serie A, di cui cinque dall'inizio. Questa sera, contro il Cagliari, il centrale varesino arriverà a quota nove: un numero di gare tutt'altro che banale per un classe '99 che è migliorato gradualmente in termini di fiducia e sicurezza.