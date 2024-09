"Gabbia ha fatto una partita clamorosa, mi sono piaciute anche le dichiarazioni nel post partita": Cassano decanta Gabbia

vedi letture

Antonio Cassano, tra i tanti doppi ex di Milan e Inter è intervenuto così sul canale Twitch Vivaelfutbolreal, podcast con protagonisti anche Lele Adani e Nicola Ventola. L'ex fantasista ha voluto esprimere la propria opinione su Matteo Gabbia dopo il Derby vinto meritatamente dai rossoneri. Queste le sue considerazioni:

"Gabbia una delle scelte vincenti di Fonseca. Ha fatto una partita clamorosa, oltre al gol mi sono piaciute molto anche le dichiarazioni nel post partita. Il Mister ha avuto pochissimo tempo per preparare il derby. In circa 48 ore è riuscito ad impostare un 4-2-4 impedendo la prima costruzione a una squadra forte come l’Inter. Tutto questo nel mezzo di un massacro mediatico che lo ha visto protagonista in questa settimana“.