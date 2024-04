Gabbia ricorda la vigilia di Sassuolo-Milan: "C'era la sensazione di festa, potevamo solo vincere"

vedi letture

Questo un estratto delle parole di Matteo Gabbia, intervenuto così nel nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera. Le dichiarazioni del difensore milanista:

Sulla viglia del Sassuolo: "C'era la sensazione di festa ma anche la sensazione di essere davvero pronti per vivere quella gioia. Come se potevamo solo vincere. Effettivamente già l'arrivo a Reggio Emilia è stato impressionante, c'erano tifosi del Milan ovunque. Quando siamo arrivati all'Hotel sembrava di essere a San Siro. E' stato stupendo anche perché la partita si è messa bene dall'inizio, a parte i primi 7-8 minuti... Poi con la qualità di Rafa, Olivier e Frank si èm decisa quella partita. Per me è l'emozione più bella che ho avuto calcisticamente"